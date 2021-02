Pablo, speranza e rivalsa fin dal singolo d’esordio Milano

L’esordio di Paolo Brazza, in arte Pablo, è segnato dal singolo Milano, uscito il 22 gennaio 2021 in collaborazione con Humble e Believe Digital. Il rapper casertano classe ’92 è parte dal 2017 del progetto Speranza insieme ad Ugo Scicolone e come anticipo per il suo disco di debutto previsto per questa primavera presenta un brano prodotto da Frank, anch’esso collaboratore del progetto.

Il beat marcatamente trap fa da ricettacolo per un testo che racconta una storia, una nuova pagina nella vita del rapper rappresentata dall’esperienza nel capoluogo lombardo rapportata alla sua vita precedente a Caserta.

La sua esperienza è tuttavia applicabile in generale al tema dell’emigrazione da sud a nord, alla ricerca di qualcosa o alla fuga da una determinata condizione.

Milano è il primo capitolo di un viaggio dalle tematiche rese chiare fin da subito. Emigrazione, integrazione, opportunità, rivalsa, sogno, speranza.

Il tuo singolo d’esordio, “Milano”, è uscito il 22 gennaio. Come ti senti?

Ho avuto un lungo periodo di calo e di riflessione prima di arrivare a “milano”, praticamente nel 2017, dopo vari tentativi falliti di creare il giusto progetto che riuscisse a valorizzare realmente ciò che sono, arrivò il tramonto, smisi di pensare a produrre la mia musica e mi rifugiai nel lavoro.

Come mi sento ora? Ora sono all’alba di una nuova pagina della mia vita, stavolta con la giusta mentalità.

Sei parte del progetto “Speranza” dal 2017, come mai hai aspettato fino al 2021 per il tuo esordio?

Perché avevo bisogno di riflettere e conoscere per bene le mie potenzialità.

Il progetto Speranza è stato per tutti noi fonte di studio e di esperienza, lo difenderò per tutta la vita.

Sempre riguardo al progetto: quanto ha influenzato la tua produzione la collaborazione con Ugo?

Molto, ma non tanto nelle scelte musicali, anche perché effettivamente tocchiamo stili musicali abbastanza differenti, ma molto coerenti tra di loro.

Il progetto speranza mi ha fatto comprendere il giusto approccio a questo lavoro.

Milano è un pezzo intimo, ma credo abbia abbastanza spazio al suo interno per far immedesimare altri ascoltatori. A chi è rivolto questo singolo? C’è un messaggio particolare?

“Milano” racchiude le mie esperienze raccolte negli ultimi anni tra le sue strade ma non solo, nell’ultimo decennio, come nel passato è tornato fortemente il fenomeno dell’emigrazione dal sud, questo pezzo rappresenta chi come me parte per mirare ad altro.

Io ho visto Milano la prima volta in vita mia nel 2018 ed effettivamente mi ha offerto le opportunità che nessun altro posto mi aveva dato prima, amo Milano come amo Casa mia.

In primavera è prevista l’uscita del tuo disco. Da quanto ci stai lavorando?

Precisamente 2 anni, ma ragionandoci bene è tutta la vita che desideravo un disco così.

Ci saranno altre sorprese prima dell’uscita dell’album?

Io sono un tipo a cui non piace ricevere sorprese, non so gestire bene le emozioni, ma sicuramente sono molto bravo a farle.

Vuoi dire qualcosa ai tuoi fan?

Noi non siamo diversi, io tento solo di raccontare quello che a volte non riesco a dirmi, uno sfogo, spero che in ciò che dico tanti di voi possano rivedersi e magari riuscire ad esternare il bene o il male con più facilità.

Vi ringrazio per la possibilità. Grazie davvero.

