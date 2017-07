2Cellos, le foto del concerto a Padova del 30 giugno 2017

Ultima tappa del tour italiano estivo per i 2Cellos, il duo di violoncellisti balcanici che nel giro di pochi anni sono diventati delle vere e proprie star internazionali con la reinterpretazione dei classici del rock in chiave classica. La band si è esibita venerdì 30 giugno 2017 all’interno della rassegna Postepay Sound, iniziata mercoledì scorso con il concerto di Sean Paul e che presenterà nelle altre serate artisti del calibro de Il Volo, Benji & Fede, Kasabian e David Guetta.

Dopo i numerosi sold out ottenuti nei palasport, i 2Cellos scelgono gli open air europei per la promozione estiva di “Score”, il quarto studio album della loro carriera. L’ultima opera di Luka Šulić e Stjepan Hauser, nei negozi dallo scorso 17 marzo nel quale, li ha visti collaborare con un’orchestra d’archi nella reinterpretazione di temi di film e trasmissioni TV come, ad esempio, “Game Of Thrones”, “Il Padrino”, “Momenti Di Gloria” e “Titanic”; alcune di queste tracce sono già presenti da diverso tempo nel loro repertorio. Il tour, partito il 22 marzo da Londra, è sbarcato per la prima volta in Italia al Forum di Assago il 30 marzo (sold out), per poi ritornare in questi giorni con quattro tappe a Roma, Borgia (Catanzaro), Pistoia e Padova.

Foto a cura di Enrico Dal Boni

