2Cellos, le foto del concerto a Pistoia del 29 giugno 2017

Ieri sera al Pistoia Blues Festival è andato in scena il concerto dei 2Cellos. L’ultima data italiana del “The Score tour” sarà questa sera al Postepay Sound di Piazzola sul Brenta a Padova. Di seguito, le foto del concerto del 29 giugno 2017.

Il 17 marzo è stato pubblicato “Score”, quarto lavoro in studio dopo “2Cellos” (2011), “In2ition” (2013) e “Celloverse” (2015). Il nuovo album, registrato con la London Symphony Orchestra, è dedicato alle colonne sonore del cinema e include le rivisitazioni in chiave 2Cellos dei temi originali di varie indimenticabili musiche tratte da film leggendari come “Nuovo Cinema Paradiso” di Ennio Morricone, “Il Gladiatore” e “Rain Man” di Hans Zimmer, “Il Padrino” di Nino Rota, “Momenti di Gloria” di Vangelis.

Fotografie a cura di Alice Lorenzini.

Comments

comments