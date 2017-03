Dopo averlo annunciato durante i concerti del 2016 i 2Cellos sono tornati in Italia: il 30 marzo 2017 sono stati in concerto al Mediolanum Forum di Assago, Milano (di seguito le foto e la scaletta) per il primo attesissimo nonché sold out evento dell’anno. Non si tratterà però di una data unica, perché da qualche settimana sono stati annunciati altri quattro concerti in Italia, che si terranno la prossima estate.

I concerti estivi, “The Score Tour 2017“, partiranno il 26 giugno da Roma, e proseguiranno con Borgia, vicino Catanzaro, col Pistoia Blues Festival e infine con il Postepay Sound di Piazzola sul Brenta, a Padova. Tutti i dettagli sui prezzi dei biglietti sono disponibili qui.

Il nuovo album, “Score”, è stato pubblicato il 17 marzo e ha visto il duo collaborare con la London Symphony Orchestra.

La scaletta del concerto a Milano

Titles from Chariots of Fire

Love Theme from The Godfather

For the Love of a Princess

Moon River

Cinema Paradiso

Rain Man Theme

Love Story

My Heart Will Go On

Now We are Free

Mombasa (Hans Zimmer cover)

Game of the Thrones Medley

Smooth Criminal (Michael Jackson cover)

Thunderstruck (AC/DC cover)

Smells Like Teen Spirit (Nirvana cover)

You Shook Me All Night Long (AC/DC cover)

Highway to Hell (AC/DC cover)

(I Can’t Get No) Satisfaction (The Rolling Stones cover)

Back in Black (AC/DC cover)

Encore:

The Trooper (Iron Maiden cover)

Wake Me Up (Avicii cover)

We Found Love (Rihanna cover)

Encore II:

With or Without You (U2 cover)

Air on the G String (Bach cover)

Le foto del concerto a Milano

Fotografie a cura di Mairo Cinquetti.

