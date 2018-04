A Place To Bury Strangers, le foto del concerto di Giavera Del Montello (TV) del 20 aprile 2018

Gli A Place To Bury Strangers si sono esibiti al Benicio Live Gigs di Giavera Del Montello (TV) venerdì 20 aprile 2018. Di seguito le foto del concerto.

Il combo newyorkese, sulle scene da ormai quindici anni, apre in provincia di Treviso il minitour italiano di tre show che li vedrà esibirsi anche a Bologna e Torino. Il ritorno nel nostro Paese avviene a pochi giorni dalla pubblicazione di “Pinned”, l’ultimo studio album del gruppo e il terzo distribuito dalla Dead Ocean.

Il gruppo, che ha confermato ad inizio anno l’ingresso in pianta stabile di Lia Simon Braswell come batterista, proseguirà il tour europeo fino al 10 maggio, quando si esibirà al The Garage di Londra.

Foto a cura di Pietro Rizzato

A Place To Bury Strangers, le foto del concerto di Giavera Del Montello (TV)

