Adriano Viterbini, il report del concerto a Roma del 4 maggio 2017

Bello è riduttivo. Bello non è un aggettivo sufficiente per recensire il concerto di Adriano Viterbini a Roma il 4 maggio 2017 al Teatro Studio Gianni Borgna, una delle infinite sale dell’Auditorium che per grazia ricevuta sono state concesse agli audiofili e melomani di tutto il mondo. Non si può dire semplicemente “bello” per un concerto dell’eccezionale chitarrista italiano e cercheremo di spiegarvi perché.

Adriano Viterbini è in tour da quasi due anni con il suo splendido “Film O Sound“, ma in queste date si presenta live con una band d’eccezione come Los Indimenticables. Ad accompagnarlo ci sono Piero Monterisi alla batteria, una certezza da sempre, per chi lo ha sentito dal vivo sin dai primissimi tempi come batterista di Daniele Silvestri; Francesco Pacenza al basso e programmazioni, solido e versatile nei groove, e l’immenso Ramon Carvalho alle percussioni, tromba e tastiere, gigantesco in tutti i sensi nel prendere lo scomodo ruolo di voce e animazione della serata. Poi c’è lui, Adriano Viterbini. Defilato alla sinistra del palco, ciuffo sulla fronte, chitarre in bella fila pronte a parlare attraverso di lui.

La guest star è Davide Toffolo che si esibisce in apertura di concerto: “mi sembrava bello fare il gruppo spalla del mio gruppo preferito“, scherza nel microfono il leader dei Tre Allegri Ragazzi Morti, prima di andare a sedersi ad un tavolino in sala e disegnare al ritmo dei brani suonati dal palco. La telecamera proietta dietro il gruppo tutte le evoluzioni grafiche di Toffolo, mentre Viterbini e Los Indimenticables esplorano, di volta in volta, un luogo diverso dandogli la loro impronta assoluta.

È davvero un viaggio tutti insieme, in una carovana globale fatta solo di musica. Si passa dai deserti arabi a Cuba, con la vociona di Ramon Carvalho che omaggia Compay Segundo e Eleonora Carvalho, figlia di Ramon, che porta la sua timidezza sul palco per suonare il flauto e ricantare Omara Portuondo, sempre dal Buena Vista Social Club. Persino un brano stra-suonato e stra-sentito come “Guantanamera” torna ad essere piacevole, nelle loro corde. Ma non c’è solo la larga parte latin: si cammina lenti nelle praterie del Midwest americano, si fa un giro di acidità elettrica, e ci si accomoda contro una immaginaria pietra calda di sole al crepuscolo nel blues tanto amato da Adriano Viterbini.

Un concerto di Adriano Viterbini dovrebbe essere raccomandato dai medici come cura contro la bruttezza. Ipnotizza i sensi e il corpo. L’acustica del Teatro Studio aiuta a goderselo al meglio, con una pulizia di suoni impressionante: gli applausi a scena aperta sono in armonia con i suoni, i disegni di Davide Toffolo catturano gli occhi mentre le orecchie si fanno cullare dalle chitarre di Adriano Viterbini. Un’ora e mezza di riconciliazione con la musica grazie ad uno dei migliori chitarristi italiani degli ultimi anni, bravura e umiltà concentrati in una discrezione notevole.

(PS: un saluto anche ai genitori di Adriano, seduti dietro di me in sala. Anche solo scambiare due parole con la mamma ti fa capire da dove venga un atteggiamento così elegante)

Comments

comments