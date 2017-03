Afterhours, le foto del concerto a Roma del 22 marzo 2017

“Già dal titolo che richiama i cicli chemioterapici alla base del trattamento di alcuni tipi di cancro, Agnelli e soci hanno puntato il dito indicando non la malattia ma la cura : questo è un album nato dalla sofferenza, dalla perdita e dall’inevitabile periodo di lutto che la accompagna, ma contemporaneamente è un lavoro che poggia sulla rielaborazione, sulla mutualità e sul sostegno, sullo scambio di energie. Non lo si può dunque definire un album oscuro, bisogna saper vedere gli sprazzi di luce e positività disseminati nelle sue 18 tracce .” ( La recensione completa dell’album ).

