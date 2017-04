Afterhours, le foto e la scaletta del concerto a Nonantola del 31 marzo 2017

Dopo dodici intensi concerti nei club italiani il tour degli Afterhours si prende una pausa: di seguito le foto del concerto al Vox Club di Nonantola (Modena) del 31 marzo 2017, e la scaletta proposta durante la tournée.

Il tour 2017 promuove l’ultima fatica dei Nostri, “Folfiri o Folfox“, pubblicato la scorsa estate.

Afterhours – La scaletta dei concerti del tour 2017

Né pani né pesci

Qualche tipo di grandezza

Oggi

Il mio popolo si fa

Ballata per la mia piccola iena

La sottile linea bianca

San Miguel

Musa di nessuno

Non voglio ritrovare il tuo nome

Ti cambia il sapore

Cetuximab

Grande

Costruire per distruggere

La tempesta è in arrivo

Noi non faremo niente

Se io fossi il giudice

Folfiri o Folfox

Fra i non viventi vivremo noi

L’odore della giacca di mio padre

Encore

Male di miele

La verità che ricordavo

Tutti gli uomini del presidente

Bye Bye Bombay

Encore 2

Ophryx

Padania

La vedova bianca

Ci sono molti modi

Quello che non c’è

Le foto del concerto

A cura di Robin T Photography (Roberta Tagliaferri).

