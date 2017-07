Air, le foto del concerto di Sesto Al Reghena (PN) del 20 luglio 2017

Gli Air si sono esibiti giovedì 20 luglio 2017 a Sesto Al Reghena (PN) all’interno del festival Sexto Nplugged. Di seguito le foto del concerto.

Il combo francese torna in Italia a un anno dai concerti di Roma e al Labirinto della Masone di Parma, esibizioni che hanno interrotto una pausa dall’attività live che durava da più di sei anni. La band è attualmente in tour per promuovere “Twentyears”, il best of pubblicato nel 2016 con il quale hanno celebrato il traguardo dei vent’anni di carriera, iniziata nel 1995 con l’EP “Premiers Symptômes” ed esplosa tre anni dopo con il disco di debutto “Moon Safari”, dal quale è estratta quella “Sexy Boy” che può essere considerata come uno dei loro brani più noti.

La band si è presentata nella centrale Piazza Castello in formazione a quattro, con il duo Jean-Benoît Dunckel / Nicolas Godin (l’ultimo si alternerà tra chitarra, mandolino, basso e sintetizzatori) supportato da due turnisti, rispettivamente alla batteria e ai sintetizzatori. Nel concerto, la cui durata è stata di poco superiore ai 90 minuti, il combo di Versailles ha costruito la scaletta attorno ai pezzi presenti nell’ultima raccolta, in un viaggio tra rock, atmosfere ambient e quel french touch del quale sono stati tra i principali esponenti.

Il tour italiano continuerà con altre due date al siciliano Zanne Festival e al Teatro Di Ostia Antica di Roma.

