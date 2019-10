Airbourne, le foto e la scaletta del concerto di Milano del 29 ottobre 2019

Gli Airbourne hanno portato anche in Italia per un’unica data all’Alcatraz di Milano il loro tour europeo. Come ci ha abituato ormai da anni la band australiana, lo show del 29 ottobre scorso è stato una scarica diretta e rapida di puro rock’n’roll, proprio quello di cui il nutrito pubblico della venue meneghina aveva bisogno.

Reduce dalla recente pubblicazione del quinto album in carriera, “Boneshaker” (disponibile dal 25 ottobre), la formazione capitanata dai fratelli O’Keeffe ha ovviamente concentrato la propria scaletta sull’ultima fatica discografica, proponendo pezzi ad alto tasso adrenalinico come la title track e “Burnout the Nitro”, senza dimenticare i grandi successi del passato (leggi alla voce “Too Much, Too Young, Too Fast” o “Runnin’ Wild”).

Il tour nel Vecchio Continente degli Airbourne proseguirà fino al 30 novembre, per un’ultima data conclusiva ad Oxford, mentre il 2020 segnerà il ritorno in patria dei Nostri, con una serie di live in Australia a partire dal prossimo 4 gennaio.

Foto a cura di Mairo Cinquetti

Scaletta concerto Airbourne

Raise the Flag

Too Much, Too Young, Too Fast

Burnout the Nitro

Backseat Boogie

Girls in Black

Bottom of the Well

Breakin’ Outta Hell

It’s All for Rock ‘n’ Roll

Boneshaker

Live It Up

Ready to Rock

Runnin’ Wild

