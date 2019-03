Alessandra Amoroso si è esibita martedì 5 marzo 2019 al PalaAlpitour di Torino. Di seguito le foto del concerto.

Parte con un sold out il tour di Alessandra Amoroso, che continuerà fino alla prima metà di maggio per toccare tutta l’Italia e anche nel Centro-Sud come ad Eboli, Reggio Calabria, Acireale, Bari, Potenza, Cagliari e Napoli.

