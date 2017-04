Alessandra Amoroso, le foto e la scaletta del concerto all’Arena di Verona del 28 aprile 2017

22.Sul ciglio senza far rumore (Ballerini) 23.Avrò cura di tutto 24.Bellezza incanto e nostalgia (Ballerini) 25.Se il mondo ha il nostro volto

18.La mia storia con te 19.Urlo e non mi senti 20.Stella Incantevole 21.Segreto

13.Appartenente 14.Difendimi per sempre

5.L’unica cosa da fare (Ballerini) 6.Fuoco d’artificio 7.La vita in un anno 8.Amore pure 9.Non devi perdermi 10.Ti aspetto (Ballerini) 11.Fidati ancora di me (Ballerini) + Gayser Co2 + Passo a 2 Alessandra

Ieri sera all’ Arena di Verona è andata in scena la prima delle due serate di chiusura del “ Vivere a Colori tour ” di Alessandra Amoroso . Di seguito, le foto e la scaletta del concerto del 28 aprile 2017 .

