Alice Cooper, le foto del concerto di Torino del 10 settembre 2019

Il mito, la leggenda vivente. Alice Cooper, per il suo unico passaggio in Italia del 2019, ha scelto Torino, per la precisione il Pala Alpitour, in cui si esibito il 10 settembre, preceduto dallo show dei Black Stone Cherry, una band che sa sempre come scaldare l’atmosfera.

L’Ol’ Black Eyes Is Back Tour, come nelle restanti tappe europee, ha dato anche nel capoluogo piemontese libero sfogo all’energia inesauribile del rocker 71enne, toccando i punti focali della discografia di Vincent Damon Furnier, con pezzi da novanta quali “No More Mr. Nice Guy”, “School’s Out” e la celeberrima “Poison”. Uno spettacolo non solo di musica ma anche visivo, come da tradizione grandguignolesca di Alice Cooper.

Scaletta concerto Alice Cooper

1. Feed My Frankenstein

2. No More Mr. Nice Guy

3. Bed of Nails

4. Raped and Freezin’

5. Fallen in Love

6. Muscle of Love

7. I’m Eighteen

8. Billion Dollar Babies

9. Poison

10. Roses on White Lace

11. My Stars

12. Devil’s Food

13. Black Widow Jam

14. Steven

15. Dead Babies

16. I Love the Dead

17. Escape

18. Teenage Frankenstein

Encore:

19. Under My Wheels

20. School’s Out

Foto a cura di Omar Lanzetti

