Alison Moyet, le foto del concerto di Milano del 17 dicembre 2017

Alison Moyet si è esibita domenica 17 dicembre 2017 al Fabrique di Milano in data unica per l’Italia. Di seguito le foto del concerto.

Una delle migliori voci femminili a livello mondiale, capace di muoversi agevolmente sia in ambito blues sia jazz, pur rimanendo originale e fedele alle derive che fin dall’inizio della sua carriera l’hanno portata ad essere incasellata nel genere trip-hop, torna in Italia per un solo concerto, a Milano, e presenta i brani del suo nono album in studio “Other” uscito questa estate.

Famosa ai più per la sua esperienza nei Yazoo, duo di musica elettronica che la vedeva al fianco di Vince Clarke, fondatore e anima ispiratrice dei Depeche Mode, Alison Moyet proseguirà il tour europeo con una data a Parigi il prossimo 20 dicembre 2017.

Alison Moyet, le foto del concerto di Milano

di Mairo Cinquetti.

