All Time Low, le foto del concerto di Bologna del 16 ottobre 2017

Le lavorazioni dell’ultimo lavoro “Last Young Renegade” sono iniziate poco dopo la pubblicazione del precedente lavoro, il fortunato “Future Hearts”. La stesura, che si è tenuta durante il 2015 in California, è culminata con le registrazioni avvenute l’anno successivo a Los Angeles. Con l’annuncio del disco, avvenuto lo scorso febbraio e che ha visto la pubblicazione del singolo “Dirty Laundry”, la band ha anche reso noto che il deal con la Fueled By Ramen venne siglato nel corso dei primi mesi del 2016.

Nati nel 2003 a Baltimora, gli All Time Low sono tornati nei negozi lo scorso 2 giugno con “Last Young Renegade”; l’album è il primo della loro carriera pubblicato da una major, più precisamente la Fueled By Ramen della galassia Warner Music. Con “Last Young Renegade” si chiude quindi una collaborazione con la Hopeless Records che durava da dieci anni, e più precisamente dal secondo album “So Wrong, It’s Right”. Il fortunato sodalizio ha portato a ben tre dischi d’oro tra Stati Uniti e Regno Unito.

Gli All Time Low si sono esibiti lunedì 16 ottobre 2017 all’Estragon di Bologna . Di seguito le foto del concerto.

