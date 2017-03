Alvaro Soler, le foto del concerto a Modena del 10 marzo 2017

Alvaro Soler sbarca al Vox Club di Nonantola (Modena) dopo il grande successo dei primi concerti a Roma e Milano (nel capoluogo lombardo si è esibito per due volte al Fabrique). Di seguito, le foto del concerto del 10 marzo 2017. Terminata la serie di date invernali, il cantante catalano tornerà in tour la prossima estate, una lunga tournée in giro per lo Stivale che lo vedrà impegnato con dieci date tra luglio e agosto.

Dopo i clamorosi successi di “Sofia” e “El Mismo Sol”, Alvaro Soler ha consolidato la propria fama in Italia partecipando all’ultima edizione di X Factor in qualità di giudice e portando alla vittoria i Soul System, attualmente impegnati in diversi in-store in giro per l’Italia. Alvaro Soler è stato anche il superospite dell’ultima serata del Festival di Sanremo 2017.

L’ultimo brano estratto dall’album “Eterno Agosto“, il fortunato disco di debutto uscito due anni fa, è “Animal”, da due settimane in rotazione radiofonica.

Fotografie a cura di Robin T Photography.

