Ama Festival 2017, il report della prima giornata

Prima serata dell’AMA Festival 2017 all’insegna degli Interpol: la band newyorkese, fenomeno indie mondiale di inizio millennio, porta sul palco tutte le tracce di “Turn On the Bright Lights”, loro album d’esordio del 2002. La folla acclama, gusta e canta ogni singola canzone replicando l’accento molto british del frontman Paul Banks. Il set dura quasi 90 minuti, conditi da altre perle ripescate nella ormai ventennale carriera del gruppo, come Evil, Not Even Jail, Slow Hand, a comporre una scaletta di oltre venti brani suonati in maniera impeccabile e ammaliante dal gruppo elegantissimo nei completi ormai d’ordinanza.

Prima di loro sul palco i perugini Fast Animals and Slow Kids, in tour promozionale per l’ultimo lavoro “Forse non è la felicità”: energia da vendere, coinvolgimento e scariche di adrenalina sulla folla serrata a pogare nelle prime file. Da segnalare anche il breve set dei Gomma, giovane band di Caserta dalla “manciata di canzoni tristi”. Freschi di pubblicazione del loro primo album “Toska”, hanno investito Asolo col loro punk fresco e a tratti alienante, come la performance della cantante Ilaria.

