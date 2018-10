Amadou & Mariam si sono esibiti sabato 6 ottobre alle OGR di Torino. Di seguito le foto del concerto.

I musicisti del Mali, noti per aver vinto anche un Grammy Award, sono parte del cartellone della rassegna “Africa Now”. In apertura il musicista Riccardo Onori ha portato sul palco il progetto Sonoristan, il primo album solista del chitarrista noto per il suo passato professionale con Jovanotti.

Foto a cura di Franco Rodi

Amadou & Mariam, le foto del concerto di Torino

