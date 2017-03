Amon Amarth, le foto del concerto a Bologna del 29 marzo 2017

L’ultimo album della band si intitola “Jomsviking” , e ne abbiamo parlato qui : “i vichingoni sono cresciuti tantissimo negli ultimi anni, grazie a una proposta frontale e senza compromessi di melodic death nordico orgoglioso e impattante. Oggi, al decimo disco, gli Amon sono una band che mischia influenze classiche con (pochi) rimandi all’estremo (giusto il growl di Hegg), senza inventare niente (non lo hanno mai fatto) ma confermandosi come tra i pochi sopravvissuti di una scena che è crollata nel nuovo millennio.”

