Altra giornata di concerti a Locarno in occasione del Moon and Stars festival. La serata del 20 luglio 2017 ha visto come protagonisti i live di Amy Macdonald e Zuri West.

Il festival, che quest’anno taglia il traguardo della quattordicesima edizione, proseguirà fino al 22 luglio 2017. Dopo aver ospitato i concerti di Macklemore, Zucchero, Fedez e J-Ax, Jamiroquai, Sting, e appunto Amy Macdonald, nei prossimi giorni sarà il turno di Clean Bandit e Imagine Dragons, che si esibiranno all’interno della suggestiva Piazza Grande di Locarno in una location attrezzata per ospitare oltre 12000 spettatori.

Le foto del concerto di Amy Macdonald e Zuri West al Moon and Stars di Locarno

a cura di Rodolfo Sassano

