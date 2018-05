Anastacia, le foto del concerto di Bologna del 9 maggio 2018

Anastacia si è esibita all’Europauditorium di Bologna il 9 maggio 2018 per la terza delle quattro date del suo tour italiano. La cantante statunitense tra giugno e luglio prossimi continuerà a presentare il suo ultimo album “Evolution”, registrato a Stoccolma con il produttore esecutivo Anders Bagge (lo stesso di Madonna) e il suo team dei Baggpipe Studios.

La vocalist di Chicago, all’anagrafe Anastacia Lyn Newkirk, è tra gli artisti di maggior successo del terzo millennio, e dal suo esordio (avvenuto nel 1999 con “I’m Outta Love“, il suo primo singolo, con cui raggiunge in poco tempo la vetta delle classifiche internazionali e anticipa l’uscita del primo album in studio, “Not That Kind”) ha pubblicato sei album e due raccolte vendendo oltre 30 milioni di dischi in tutto il mondo.

Foto a cura di Roberta Tagliaferri

Anastacia, le foto del concerto di Bologna

