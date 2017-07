Anastacia, le foto del concerto a Marostica (VI) del 12 luglio 2017

Anastacia si è esibita all’interno del Marostica Summer Festival mercoledì 12 luglio 2017. Di seguito le foto del concerto.

La popstar statunitense è in tour in Europa per promuovere “Ultimate Collection”, la raccolta uscita nel 2015 e il cui tour di supporto sta andando avanti dallo scorso anno; il concerto nella cittadina vicentina arriva dopo il concerto di Pesaro che ha inaugurato il minitour italiano, inserito in un contesto europeo più ampio il cui termine è fissato per agosto. Ad allungare i tempi infatti c’è stata la presenza della cantante al reality show britannico “Strictly Come Dancing”.

Pur presentando tutte le hit che hanno reso famosa la cantante, come “I’m Outta Love”, “Left Outside Alone” e “Paid My Dues”, la scaletta subisce alcune variazioni ogni sera, proponendo una rosa di pezzi che ruota da data a data. Spazio anche per le cover, tra le quali spiccano “Army Of Me” di Christina Aguilera, la riedizione di “Best Of You” dei Foo Fighters e un medley disco che presenta evergreen come “Get Lucky”, “Uptown Funk” e “Good Times”.

Il minitour di Anastacia arriva a poche settimane dalla collaborazione con Umberto Tozzi, nella quale ha inciso la sua reinterpretazione di “Ti Amo”, inclusa nell’ultimo album dell’artista torinese ”Quarant’anni che ti amo”.

Foto a cura di Ilaria Boraso

