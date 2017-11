Angelo Branduardi si è esibito venerdì 3 novembre 2017 al Gran Teatro Geox di Padova. Di seguito le foto del concerto.

In un teatro gremito, Angelo Branduardi sbarca in Veneto con il suo nuovo tour internazionale; il musicista lombardo è stato infatti protagonista di numerosi sold out in Europa tra Austria, Svizzera, Belgio, Lussemburgo e Germania, concerti anticipati da quattro tutto esaurito in Italia nelle prime quattro tappe di Recanati, Iseo, Milano e Roma.

Angelo Branduardi è attualmente in tournée con il format Hits 2017, un concerto nel quale il cantautore e polistrumentista ripercorrerà il repertorio di un’intera carriera iniziata nel 1974 con l’omonimo album di debutto e costellata di numerosi successi. Una discografia che ha tagliato il traguardo dei venti album, principalmente concentrati tra la metà degli anni Settanta e l’inizio dei Novanta, nella quale ha anche esplorato il mondo delle colonne sonore incidendo canzoni per “Momo”, “Secondo Ponzio Pilato” e “State Buoni Se Potete”, con l’ultima pellicola che lo ha visto anche nel ruolo di attore.

Il tour si chiuderà per il 2017 con una data a Policastro Bussentino (Salerno) e una a Varese, ma sono già confermate nuove serate per il 2018.

Foto a cura di Giuseppe Craca

Angelo Branduardi, le foto del concerto di Padova del 3 novembre 2017

