Angelo Branduardi, le foto del concerto a Torino del 28 aprile 2017

Angelo Branduardi in concerto al Teatro Colosseo: le foto del 28 aprile 2017 a Torino. Il tour, intitolato “Camminando Camminando tre” offre al pubblico uno spettacolo coinvolgente ed emozionante, che propone e suggerisce un vivere diverso da quello a cui si è abituati. A qualche anno di distanza dall’ultimo album inciso, “Il Rovo e la Rosa – Ballate d’amore e morte” (che rimane come focus del concerto) Angelo Branduardi ha riaperto “Child Ballads”, impressionante antologia del musicologo ottocentesco Francis J. Child sul folk inglese dell’epoca a cavallo tra Cinque e Seicento.

Il primo luglio l’artista sarà in concerto a Loano, all’Arena Estiva Giardino del Principe, in occasione del Dreams Festival.

Fotografie a cura di Omar Lanzetti.

Comments

comments