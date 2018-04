Anne-Marie, le foto del concerto di Milano del 19 aprile 2018

Il tour europeo terminerà questo weekend con due concerti spagnoli; dopo qualche giorno di pausa, Anne-Marie sarà l’ospite del tour di quattro date che Ed Sheeran farà in Irlanda.

Nota per aver collaborato negli anni con numerosi artisti internazionali (tra i tanti Rudimental, Clean Bandit, Sean Paul e Nick Jonas), la cantante britannica pubblicherà il prossimo 27 aprile “Speak Your Mind”, il suo disco di debutto. Lanciato dai singoli “Heavy” e “Then”, pubblicati nel corso del 2017, arriva a tre anni dall’EP di debutto “Karate” che le ha permesso di essere conosciuta a livello internazionale.

CONDIVIDI

utilizza solo immagini fotografiche rese disponibili a fini promozionali (“for press use”) da case discografiche e uffici stampa

usa le immagini per finalità di critica ed esercizio del diritto di cronaca, in modalità degradata conforme alle prescrizioni della legge sul diritto d'autore, utilizzate ad esclusivo corredo dei propri contenuti informativi

accetta solo fotografie non esclusive, destinate a utilizzo su testate e, quindi, libere da diritti pubblica immagini fotografiche dal vivo concesse in utilizzo da fotografi dei quali viene riportato il copyright.

Vogliate segnalarci immediatamente la eventuali presenza di immagini non rientranti nelle fattispecie di cui sopra, per una nostra rapida valutazione e, ove confermato l’improprio utilizzo, per una immediata rimozione.