Antonella Ruggiero, le foto del concerto a Padova del 23 agosto 2017

Nel 1975 è stata tra i membri fondatori dei Matia Bazar, a cui ha dato il nome e con cui ha raggiunto la fama in Italia e nel mondo. Quattordici anni dopo, nel 1989, dopo aver lasciato il gruppo si è presa una pausa. Nel 1996 ha iniziato la propria carriera da solista.

Ieri sera Antonella Ruggiero si è esibita al Pride Village di Padova ; con lei sul palco anche Mark Harris (pianoforte e armonium). Di seguito, le foto del concerto del 23 agosto 2017 . Durante il live Antonella Ruggiero ha eseguito i suoi più grandi successi , oltre a interpretare in chiave tutta nuova brani che hanno fatto la storia della musica leggera italiana.

