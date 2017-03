Antonello Venditti, le foto del concerto a Roma dell’8 marzo 2017

Antonello Venditti l’8 marzo 2017 ha voluto fare le cose in grande, festeggiando la Festa della Donna (e il proprio compleanno) con un concerto al Palalottomatica di Roma. Di seguito, le foto della serata.

“Viva le donne“, questo il calzante titolo della serata che ha proposto una scaletta alla riscoperta dei migliori brani di Venditti, da “Sora Rosa” e “Cosa avevi in mente”, per celebrare il genere femminile, tra forze e fragilità, con uno sguardo rivolto ai tanti traguardi raggiunti e uno a quelli ancora da raggiungere.

Dei 68 anni compiuti, Antonello Venditti ne ha trascorsi 48 con in mano il microfono. L’ultimo album in studio è stata pubblicato nel 2015, “Tortuga”, ed è stato seguito dal live “Tortuga Un giorno in paradiso Stadio Olimpico”.

Fotografie a cura di Giuseppe Maffia



