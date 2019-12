Ara Malikian, le foto del concerto di Bologna del 3 dicembre 2019

Che bello andare a sentire, vedere e fotografare un poeta del violino come Ara Malikian. Il 3 dicembre 2019 il violinista libanese è tornato a deliziare il pubblico di Bologna facendo tappa con il suo “Royal Garage Tour” al Teatro Europauditorium scaldando l’atmosfera come pochi sanno fare. Sul palco insieme a lui ottimi musicisti che lo sostengono in ogni fase del concerto, con Malikian ci si diverte sia seduti in platea che sul palco, suonando e ballando con un musicista incredibile come Ara.

Come sempre i suoi brani sono spesso presentati da aneddoti e storie spiritose e suggestive, non importa se siano vere o meno ma è bello crederci, esattamente come si crede a Babbo Natale. Le sue parole, che mescolano l’italiano al francese e allo spagnolo, ci fanno ridere, sorridere, pensare e commuovere e la sua musica è talmente magica e nel contempo portentosa che non si può fare a meno di essere risucchiati dal vortice delle sue note. Vecchi brani, brani del nuovo disco e cover come “Sweet Child O’ Mine” e “Misirlou” (la colonna sonora di Pulp Fiction) e due ore e mezza di concerto se ne vanno in un soffio.

Testi e foto a cura di Roberta Tagliaferri

