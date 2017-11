Ara Malikian, le foto del concerto di Torino del 23 novembre 2017

Ara Malikian si è esibito giovedì 23 novembre 2017 al Teatro Colosseo di Torino. Di seguito le foto del concerto.

Arriva in Italia il violinista spagnolo di origini libanesi ed armene per un tour di sei concerti che lo vedrà esibirsi, dopo gli show di Firenze e Bologna, anche ad Asti, Roma e Milano. Il 49enne musicista iberico è accompagnato da una backing band di sette elementi, tutti con strumenti ad archi, con la quale propone un set incentrato sull’etno-rock e sulla musica classica che ha caratterizzato la sua ultima opera, quel “Sony Classical” che con la sua musica contaminata gli ha permesso di arrivare ad un successo di dimensioni internazionali. Direttore della Madrid Royal Orchestra, Malakian si è fatto conoscere in Italia con alcune apparizioni televisive come, ad esempio, quella dell’ultimo concerto del Primo Maggio.

Foto a cura di Alessandro Bosio

Ara Malakian, le foto del concerto di Torino

