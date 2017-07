Arcade Fire, le foto del concerto a Milano del 17 luglio 2017

Gli Arcade Fire si sono esibiti all’Ippodromo SNAI di San Siro a Milano per il primo di due concerti nel nostro Paese. Questa sera, infatti, la band sarà all’Ippodromo del Visarno a Firenze. Il tour degli Arcade Fire proseguirà nei principali festival europei. Di seguito, le foto del live del 17 luglio 2017.

Il gruppo canadese ha da poco pubblicato il singolo “I Give You Power”, registrato con la vocalist soul Mavis Staples. Per volontà degli Arcade Fire tutti i proventi del brano andranno all’American Civil Liberties Union, organizzazione no-profit che sostiene la difesa dei diritti civili in America. Il nuovo e atteso album della band, invece, uscirà il prossimo 28 luglio 2017.

Fotografie a cura di Arianna Carotta.

