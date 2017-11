Ásgeir, le foto del concerto di Bologna del 24 novembre 2017

Ásgeir si è esibito al Locomotiv Club di Bologna venerdì 24 novembre 2017. Di seguito le foto del concerto.

Il 25enne cantante islandese sbarca nel capoluogo emiliano per un’unica tappa nazionale del suo tour europeo. Il musicista sta promuovendo attualmente il suo ultimo lavoro “Afterglow”, nei negozi dallo scorso maggio e suo secondo album in inglese. Pur non essendo riuscito a replicare il clamoroso successo del precedente “In The Silence”, “Afterglow” ha ottenuto ottimi riscontri di vendita in Islanda e in Australia.

Foto a cura di Roberta Tagliaferri

Ásgeir, le foto del concerto di Bologna

