Bastille, le foto del concerto a Torino del 4 luglio 2017

I Bastille ieri sera hanno fatto tappa al GruVillage di Grugliasco (Torino) per l’ultima data italiana del loro tour. Di seguito, le foto del concerto del 4 luglio 2017.

Il secondo album in studio della band di Dan Smith, “Wild World”, è uscito lo scorso settembre.”La release sarà manna dal cielo per gli appassionati di indie-pop e indie-rock che gradiscono contaminazioni elettroniche ed easy listening. Qualche chitarra elettrica e una manciata di inni da arena suggellano un lavoro che porterà i Nostri ancora più in alto nella scala della popolarità mainstream” (La recensione completa è disponibile qui).



Fotografie a cura di Andrea Marchetti.

