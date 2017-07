Baustelle, le foto del concerto a Collegno (TO) del 21 luglio 2017

I Baustelle si sono esibiti venerdì 21 luglio 2017 a Collegno (TO) all’interno del Flowers Festival. Di seguito le foto del concerto.

Dopo il grande successo del tour primaverile, che ha portato la band sui palchi dei maggiori teatri dello Stivale, i Baustelle tornano ad esibirsi anche questa estate all’interno di festival e open air sparsi per tutta Italia. Intitolato “L’estate, l’amore e la violenza”, nome che riprende in parte il titolo dell’ultimo disco, il nuovo tour è partito ufficialmente a giugno in Romagna, con un’anteprima tenutasi all’interno del MiAmi, e proseguirà per tutta l’estate, andando a toccare anche quelle regioni che non erano state protagoniste di tappe nei teatri, come ad esempio la Sicilia.

La setlist proposta, pur prendendo brani da tutta la discografia e i maggiori singoli del gruppo come “Charlie Fa Surf”, pesca a piene mani dall’ultimo album “L’amore e la violenza”, che viene proposto quasi nella sua interezza nella prima parte dello show.

Il tour “L’estate, l’amore e la violenza” continuerà per tutta l’estate con tappe a Vasto Siren Festival, AMA Music Festival e Carroponte; la chiusura è in programma per il 16 settembre prossimo alla Festa de L’Unità di Modena.

Foto a cura di Andrea Marchetti

