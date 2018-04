Baustelle, le foto del concerto di Padova del 27 aprile 2018

I Baustelle si sono esibiti venerdì 27 aprile 2018 al Gran Teatro Geox di Padova. Di seguito foto del concerto.

Si chiude in Veneto il tour primaverile dei Baustelle, la band toscana in tour per promuovere il secondo volume di “L’amore e la violenza”, nei negozi da marzo e uscito ad un anno di distanza dal precedente capitolo. I due ultimi lavori hanno inoltre ricoperto un ruolo importante nell’intera scaletta del concerto.

Con il tour primaverile ormai terminato, i Baustelle torneranno ad esibirsi a luglio per tre concerti open air a Verucchio (Rimini), Bollate (Milano) e Locorotondo (Bari), con l’ultimo concerto in programma al Locus Festival.

Foto a cura di Pietro Rizzato

Baustelle, le foto del concerto di Padova

