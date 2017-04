Baustelle, le foto e la scaletta del concerto a Torino del 7 aprile 2017

Prosegue il tour dei Baustelle: il gruppo toscano capitanato da Francesco Bianconi ieri sera ha fatto tappa al Teatro Colosseo di Torino. Di seguito, le foto e la scaletta della serata del 7 aprile 2017. Il loro tour è iniziato il 26 febbraio a Foligno e si concluderà il 21 aprile al teatro Augusteo di Napoli; il calendario completo degli appuntamenti è disponibile qui.

L’ultimo album dei Baustelle è uscito a gennaio: “L’amore e la violenza” è un disco dalle forti contrapposizioni dove la sospensione musicale dell’ascoltatore lascia stupiti. Un album che spazia tra il contemporaneo e il faceto. “Ci siamo ritrovati a osservare il mondo e renderci conto che è in guerra. Una guerra diversa dal concetto abituale, perché entra nel privato, nell’intimo. Abbiamo pensato, allora, perché non fare un disco di canzoni d’amore in tempo di guerra? Da lì si sono accese tutte le idee, con tutti i possibili riferimenti letterari partendo da Prévert; sono storie d’amore liriche, poetiche sullo sfondo della guerra” (l’intervista integrale è disponibile qui).

Baustelle – La scaletta del concerto

Love Il Vangelo di Giovanni Amanda Lear Betty Eurofestival Basso e batteria La musica sinfonica Lepidoptera La vita Continental Stomp L’era dell’acquario Ragazzina Charlie fa surf Un romatico a Milano Monumentale Gomma Bruci la città Canzone del parco Aeroplano Moda del lento Le rane La guerra è finita Veronica 2 La canzone del riformatorio

Fotografie a cura di Daniele Baldi.

