Bay Fest 2017, le foto della seconda giornata con Bad Religion e altri

Arriva alla seconda giornata il Bay Fest, la rassegna che si tiene a Bellaria Igea Marina (Rimini) e che è arrivato alla sua seconda edizione. Di seguito le foto dell’evento.

Dopo una prima serata caratterizzata dalle esibizioni di Less Than Jake e Raw Power, il Bay Fest entra nel vivo il 14 agosto con l’esibizione degli headliner Bad Religion, che tornano in Italia a distanza di un anno dagli ultimi concerti. Senza un nuovo disco da promuovere (l’ultimo “True North” risale al 2013), la band di Greg Graffin torna nel Vecchio Continente per un nuovo tour che li vede proporre una scaletta incentrata sul meglio della loro carriera e principalmente sul repertorio a cavallo tra la seconda metà degli anni Ottanta e la prima degli anni Novanta. I Bad Religion sono protagonisti di un tour europeo di poche date tra le quali spiccano la prima tappa a Mallorca della loro carriera, il britannico Rebellion Festival, lo svedese Grona Lund, l’ungherese Sziget Festival e l’italiano Bay Fest, ultima data del tour.

Prima del concerto dei Bad Religion, inserito all’interno di una rassegna che pur essendo alla seconda edizione sta dimostrando di diventare un punto di riferimento per gli appassionati del genere in Italia, si sono esibiti i conterranei Pennywise e Good Riddance, insieme ai gruppi italiani Shandon, Andead, 7Years e Linterno. Il Bay Fest terminerà domani con l’atteso concerto dei Rise Against, in una giornata che vedrà esibirsi anche Face To Face, Anti-Flag, Ignite, Vanilla Sky, Cattive Abitudini e Lineout.

Foto a cura di Mathias Marchioni

