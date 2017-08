Bay Fest 2017, le foto della terza giornata con Rise Against e altri

Si è chiuso il 15 agosto 2017 la seconda edizione del Bay Fest, la rassegna arrivata alla seconda edizione che si è tenuta a Bellaria Igea Marina (Rimini). Di seguito le foto dell’evento.

Dopo la prima giornata, che ha visto tra gli headliner Less Than Jake e Raw Power, e la seconda, che ha visto i Bad Religion in chiusura di serata, il Bay Fest presenta nella giornata conclusiva i Rise Against, che tornano in Italia a due anni dal precedente tour. La band di Chicago è in Europa per promuovere l’ultimo lavoro “Wolves”, uscito lo scorso giugno, dopo un lungo tour nordamericano che gli ha visti condividere il palco con Deftones e Thrice (leggi il report della tappa di Toronto). Prima dei Rise Against, si sono esibiti Face To Face, Ignite, Anti-Flag e gli italiani Vanilla Sky, Cattive Abitudini e Lineout.

Il Bay Fest si chiude con un bilancio positivo, con le maggiori affluenze riscontrate nella giornata che ha visto i Bad Religion come gruppo principale; riuscita la gestione dei token per i pagamenti nell’area e soprattutto azzeccata la scelta della location, situata in prossimità della spiaggia. Un evento al suo secondo appuntamento ma che dimostra, già nella sua giovane età, ampi margini di crescita sia in ambito nazionale ed internazionale, vista la nutrita presenza di stranieri al festival.

Foto a cura di Mathias Marchioni

Comments

comments