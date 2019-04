I Be Forest si sono esibiti giovedì 25 aprile al Parco della Musica di Padova. Di seguito le foto del concerto.

Il concerto del trio italiano apre ufficialmente il calendario del contenitore estivo che si tiene presso il centrale Parco D’Europa e che quest’anno ospiterà tra i tanti Giorgio Canali, Fantastic Negrito, God Is An Astronaut e gli Eugenio In Via Di Gioia.

Foto a cura di Enrico Dal Boni

