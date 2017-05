Bebe Rexha, le foto del concerto a Milano del 9 maggio 2017

Bebe Rexha si è esibita ieri sera, martedì 9 maggio, al Fabrique di Milano. La nuova promessa del pop internazionale è attualmente protagonista di un tour europeo per promuovere il suo ultimo lavoro “All Your Fault”, uscito in due EP nei primi mesi del 2017.

Nata a Brooklyn ma originaria dei Balcani (ha radici in Albania e in Macedonia), Bebe Rexha ha iniziato la sua carriera artistica nel 2010 con i Black Cards, la band che Pete Wentz dei Fall Out Boy fondò dopo il temporaneo stop del suo gruppo; la collaborazione, che durò un paio di anni, portò alla pubblicazione di diversi singoli e ad esibizioni live. In parallelo ha iniziato la sua carriera di autrice, siglando un accordo con Warner Music e mettendo la firma a “The Monster”, uno dei pezzi più noti di Eminem, e di artista solista. Inizialmente, Rexha collaborò con alcuni artisti (tra i tanti G-Eazy e David Guetta) e ottenne il primo successo discografico con “No Broken Hearts”, uscito a marzo 2016.

Nella scaletta proposta nei suoi concerti, oltre a presentare i suoi singoli, trovano spazio anche quelle collaborazioni che le hanno permesso di arrivare sulla bocca di tutti, come ad esempio “Hey Mama” di David Guetta, “Me Myself & I” con G-Eazy e “In The Name Of Love” con Martin Garrix. Il tour terminerà il prossimo 18 maggio con un concerto al Koko di Londra.

