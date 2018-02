Belle And Sebastian, le foto del concerto di Milano del 13 febbraio 2018

I Belle And Sebastian si sono esibiti martedì 13 febbraio al Fabrique di Milano. Di seguito le foto del concerto.

Uno dei gruppi scozzesi più noti del panorama rock internazionale, tornato alle luci della ribalta nel Terzo Millennio dopo una breve parentesi di successo negli anni Novanta, è in tour per promuovere “How to Solve Our Human Problems”, un trio di EP pubblicato a cavallo tra il 2017 e il 2018 e che arrivano a tre anni dal precedente successo “Girls in Peacetime Want to Dance”.

Gli EP, tutti e tre composti da cinque brani ciascuno, sono stati autoprodotti dalla band di Glasgow, che con questa opera (racchiusa in un cofanetto) ha voluto rimboccarsi le maniche e cercare di esplorare sonorità e di vivere esperienze inedite. Come già fatto da altri artisti in passato, con “How To Solve Our Human Problems” il gruppo ha voluto dedicarsi alla composizione di singoli brani: come dichiarato in una recente intervista ad NME, con questi EP il gruppo si è slegato dall’obbligo di incidere “una ventina di brani” per la pubblicazione di un album completo.

Il tour italiano proseguirà con un’altra tappa all’Estragon di Bologna il 14 febbraio.

Belle And Sebastian, le foto del concerto di Milano

Comments

comments