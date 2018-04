Ben Harper e Charlie Musselwhite, le foto del concerto di Milano del 24 aprile 2018

Ben Harper e Charlie Musselwhite si sono esibiti martedì 24 aprile 2018 al Fabrique di Milano. Di seguito le foto del concerto.

Un doppio appuntamento sold out per il duo di artisti americani, che si sono esibiti al Fabrique di Milano per promuovere “No Mercy In This Land”, uscito quest’anno.

Il concerto ha riproposto una scaletta incentrata sul nuovo disco, dando comunque spazio a brani storici di Musselwhite e ad altre cover, il tutto all’insegna del più autentico spirito blues. Il report del concerto del 23 aprile è disponibile qui.

Foto a cura di Mairo Cinquetti

