Ben Harper si è esibito venerdì 26 ottobre 2018 al Gran Teatro Geox di Padova. Di seguito le foto del concerto.

Nuovo concerto a fine 2018 per l’artista statunitense, che torna nel nostro Paese dopo i concerti estivi con The Innocent Criminals e la data esclusiva nei Laghi di Fusine all’interno del No Borders Music Festival. In questa occasione il musicista si è presentato in veste solista con la sua band di supporto per la promozione di “No Mercy in This Land”.

Foto a cura di Enrico Dal Boni

Ben Harper, le foto del concerto di Padova

