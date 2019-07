Ben Harper, il racconto del concerto di Torino del 2 luglio 2019

Trovare i compagni di viaggio ideali non è mai un’impresa facile. Un roadtrip particolarmente intenso richiede nervi saldi e fisico robusto, per cui è bene assicurarsi un’ottima spalla per macinare le miglia che ci si parano davanti.

Scegliere chi avere a fianco durante la tua carriera musicale non è poi tanto diverso: lo sa bene Ben Harper che, a oltre vent’anni dall’uscita del disco che consoliderà una lunga e proficua collaborazione, torna con i suoi Innocent Criminals sui palchi internazionali e martedì 2 luglio approda al GruVillage Festival per una data che ha registrato un sold-out lampo. Sebbene con qualche variazione rispetto alla lineup degli ultimi anni Novanta, a fare ancora una volta da spalla al musicista di Claremont, California, ci sono i partners in crime Leon Mobley alle percussioni, Juan Nelson al basso e Oliver Charles alla batteria, compagni di viaggio di Harper per questo tour 2019.

Assistere al live di Ben Harper and The Innocent Criminals equivale a salire a bordo della spedizione che, nel giro di due ore, ci regala un biglietto di sola andata per un lungo viaggio attraverso le interminabili autostrade statunitensi, passando per le paludi del blues, facendo tappa a New York alla scoperta delle radici dell’underground per poi approdare magicamente in Giamaica, nella culla del reggae. Alla guida c’è lui, Ben Harper, e, al posto del volante, quelle chitarre su cui scivolano virtuosamente le sue dita esperte. Il concerto del quartetto statunitense è un roadtrip che racchiude itinerari diversi: una strada ripercorre la carriera del musicista californiano, dagli albori di “Welcome to the cruel world” fino a quel “Diamonds on the inside” che l’ha consacrato ad un pubblico ancora più allargato nei primi Duemila; un secondo bivio procede verso quella naturale esplorazione del sound poliedrico che rende Ben Harper un artista così eclettico, rendendolo capace di saltare dal blues al funky e al reggae con estrema naturalezza. Infine, il drappello in viaggio si concede una piccola deviazione per fare visita visita a tutti quei personaggi che sono stati fonte di ispirazione nel tempo: così, incastonati nella setlist, compaiono omaggi a Buddy Miles, Stevie Wonder e Jimi Hendrix, a completare il puzzle della storia della band. La carica emotiva del live è una statale tutta curve con picchi incendiari che coincidono con gli assoli di chitarra e momenti di religiosa commozione su doppiette di pezzi come “Please Bleed” e “Walk away”, stemperata da quella “Superstition” che scatena tutto il parterre in un momento di festa collettiva.

L’alchimia tra compagni di viaggio è imprescindibile: conoscere i propri silenzi, capirsi con uno sguardo e creare quella complicità che rende un gruppo solido sono solo alcuni degli ingredienti che fanno sì che gli Innocent Criminals diventino una miscela irresistibile sul palco. La performance diventa un vero e proprio dialogo a colpi di strumenti che culmina con il palleggio tra i virtuosismi di chitarra di Harper e le impeccabili linee di basso dal sapore funky (“Senti che cazzo di groove” – cit. Il mio vicino di live) di Juan Nelson. Il talento di Ben Harper nello scegliere i propri compagni di viaggio si riconferma nell’eccellenza dei musicisti con cui divide la scena e che lascia gli spettatori a bocca aperta.

Questa sera abbiamo avuto il privilegio di prendere posto di fianco a Ben Harper and The Innocent Criminals per una delle tappe del loro personalissimo roadtrip: con la testa adagiata sul bordo del finestrino e il vento tra i capelli ci siamo lasciati trasportare a occhi chiusi attraverso i luoghi e la storia del quartetto sul palco, abbiamo conosciuto le persone che li hanno resi gli artisti che sono e siamo tornati a casa da questo breve autostop musicale con nuovi occhi per intraprendere nuovi viaggi di scoperta.

Alessia Giazzi, foto di Franco Rodi

