Benji & Fede, le foto del concerto a Milano del 4 marzo 2017

4 marzo 2017, Milano: il Mediolanum Forum di Assago è sold out per il concerto di Benji & Fede (di seguito, tutte le foto della serata). La data è l’ideale apripista del “O+ Tour”, che da aprile prenderà il via da Venaria Reale (TO) per poi passare da Roma, Napoli, Firenze e tante altre città; il calendario completo degli appuntamenti live è disponibile qui, insieme ai prezzi dei biglietti.

Lo scorso anno per Benji & Fede è stato l’anno di “O+“, il seguito dell’album d’esordio “20.05”, che ha visto anche featuring di un certo spessore con artisti come Max Pezzali e Annalisa. Con soli due dischi, il duo si è portato a casa in breve tempo altrettanti dischi di platino.

Fotografie a cura di Mairo Cinquetti.

