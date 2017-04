Benji & Fede, le foto del concerto a Bologna del 29 aprile 2017

Seconda data del tour “0+” per Benji & Fede, dopo l’apertura a Torino e dopo la data speciale di Milano: le foto del concerto all’Estragon di Bologna, del 29 aprile 2017. L’attuale tournée vedrà il duo modenese impegnato fino a maggio (qui le date), per poi tornare in concerto a luglio e ad agosto.

“O+“, dello scorso anno, ha seguito il successo dell’album d’esordio “20.05”, proponendo anche anche alcune collaborazioni di un certo livello con artisti come Max Pezzali e Annalisa; con soli due album all’attivo, Benji & Fede hanno guadagnato in breve tempo altrettanti dischi di platino. Tra i brani proposti dal vivo nelle recenti date, oltre ai propri, spicca “Shape Of You”, cover del britannico Ed Sheeran.

Fotografie a cura di Mathias Marchioni.

