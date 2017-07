Benji & Fede, le foto del concerto di Padova del 16 luglio 2017

Benji & Fede si sono esibiti domenica 16 luglio 2017 all’interno della rassegna Postepay Sound Padova. Di seguito le foto del concerto.

Dopo il successo della leg primaverile, che li ha portati ad ottenere numerosi sold out in giro per l’Italia, lo “0+ Tour” continuerà per tutta l’estate con una serie di concerti nei più importanti open air nazionali distribuiti tra luglio ed agosto. Partito lo scorso 1 luglio dal Rock In Roma, “0+ Tour” in due mesi il duo toccherà le città di Salerno, Palermo, Udine per chiudere il 25 agosto a Forte Dei Marmi (LU).

“0+”, il secondo disco della carriera di Benji & Fede distribuito da Warner Music, è uscito lo scorso 21 ottobre 2016 e ha venduto ad oggi più di 100mila copie, traguardo che ha permesso loro di arrivare in vetta alla classifica di vendite FIMI e di ottenere un doppio disco di platino. L’album, arrivato ad un anno dal folgorante debutto in studio “20:05”, è stato lanciato dai singoli “Adrenalina” e “Amore Wi-Fi”. Numerose anche le collaborazioni presenti con le star Max Pezzali (“Traccia Numero 3”), Annalisa (“Tutto per una ragione”, ultimo singolo uscito a maggio 2017) e la britannica “Forme geometriche (Addicted to You)”.

Foto a cura di Federico Benussi

