Biagio Antonacci si è esibito sabato 26 maggio 2018 alla Unipol Arena di Bologna. Di seguito le foto del concerto.

L’ultima tappa del “Dediche e manie tour 2018” si è svolta nel capoluogo emiliano, città molto cara al cantautore milanese. Il tour, in supporto al quattordicesimo album in studio di Antonacci, ha collezionato una serie di sold out nelle dodici tappe che hanno avuto luogo nei principali Palazzetti dello sport italiani.

Foto a cura di Roberta Tagliaferri

Biagio Antonacci, le foto del concerto di Bologna

