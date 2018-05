Biagio Antonacci, le foto del concerto di Conegliano (TV) del 13 maggio 2018

Biagio Antonacci si è esibito alla Zoppas Arena di Conegliano (TV) domenica 13 maggio 2018. Di seguito le foto del concerto.

Nuovo tour primaverile per il cantante milanese, che porta in tour il suo ultimo studio album “Dediche e Manie” dopo il successo della prima parte della tournée, che si è tenuta a cavallo tra 2017 e 2018 e che ha portato a numerosi raddoppi di date, come avvenuto ad Acireale, Bari e Padova.

Antonacci per il nuovo tour sceglie di proporre una scaletta molto vasta che, pur dando ampio spazio alla sua ultima fatica discografica, copre in maniera esaustiva la sua trentennale carriera. Un vero e proprio viaggio nella musica dell’artista di Rozzano, dal suo passato più duro con pezzi rock come “Non è mai stato subito” e “Liberatemi”, passando per successi clamorosi come “Iris”, “Quanto tempo e ancora” e hit più recenti come “Convivendo” e “Non vivo più senza te”, non disdegnando parentesi da autore come con i brani “Tra te e il mare” e “Vivimi” scritti per Laura Pausini e proposti live.

“Dediche e manie Tour” è caratterizzato infine da un lungo encore e anche da una parentesi acustica proposta a metà della serata.

Il tour terminerà con una doppia data al Palalottomatica di Roma e uno show conclusivo alla Unipol Arena di Casalecchio Di Reno (BO).

Biagio Antonacci, le foto del concerto di Conegliano (TV)

Comments

comments