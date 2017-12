Biagio Antonacci, le foto del concerto di Torino del 21 dicembre 2017

Biagio Antonacci si è esibito giovedì 21 dicembre 2017 al PalaAlpitour di Torino. Di seguito le foto del concerto.

Dopo la data zero di Jesolo e i primi show di Firenze, Rimini, Lugano e Genova, il nuovo tour di Biagio Antonacci sbarca nel palasport del capoluogo piemontese. Il cantante di Rozzano è attualmente in tour per promuovere “Dediche E Manie”, il suo ultimo lavoro uscito lo scorso novembre e il cui tour si prolungherà fino alla fine di gennaio 2018, con una breve finestra di date anche nel mese di maggio. Un tour destinato a ottenere numerose date tutto esaurito, come ad esempio quelle di Eboli, Acireale, Reggio Calabria e i tre concerti di Bari che si terranno l’8, il 9 e l’11 gennaio.

Dopo una pausa di tre mesi, il tour continuerà anche nel mese di maggio con nuovi concerti a Bari e quattro concerti-evento a Milano e Roma, con le ultime due che non verranno toccate dalla prima parte del tour.

Biagio Antonacci, le foto del concerto di Torino

A cura di Alessandro Bosio.

