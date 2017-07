Biffy Clyro, le foto del concerto a Torino del 17 luglio 2017

I Biffy Clyro hanno fatto tappa al Flower Festival di Collegno (To) in un concerto che ha visto come ospiti della serata anche i You me at Six. La band scozzese capitanata da Simon Neil farà tappa anche in terra romagnola, il 18 luglio 2017 al Park Rock di Rimini. Di seguito, le foto del concerto del 17 luglio 2017.

I Biffy Clyro lo scorso anno hanno pubblicato il loro settimo album in studio “Ellipsis”. Il disco ha raggiunto la prima posizione in Inghilterra, Germania, Svizzera e Irlanda. Il singolo “Re-Arrange” è entrato nella top 20 della classifica italiana. “Tematicamente, “Ellipsis” è uno degli album più personali mai composti da Neil, un passo ulteriore di una scrittura da sempre introspettiva e profonda, che qui colpisce l’ascoltatore con una schiettezza e un’apertura quasi spiazzante. I problemi di depressione dell’artista dell’Ayrshire, che ne hanno affaticato l’esistenza già durante e nel periodo posteriore al grande tour mondiale di “Opposites”, sono il punto di partenza da cui iniziano a fluire i testi delle canzoni“(La recensione è disponibile qui).

Fotografie a cura di Andrea Marchetti.

